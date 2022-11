Il ritiro da Kherson e gli incerti scenari

Ieri sera, i telegiornali sono stati arricchiti dalle immagini delle manifestazioni di gioia degli abitanti - quei pochissimi rimasti - di Kherson alla vista delle truppe ucraine che, dopo giorni e giorni di costante e sanguinosa avanzata, erano entrate in città sventolando la bandiera nazionale gialla e blu.

La situazione è rapidamente precipitata. Solo 48 ore prima il generale Sergej Surokivin - il macellaio di Aleppo, noto per la guerra terroristica condotta in Siria contro i nemici di Bashar al-Assad -, posto a capo dell’«operazione speciale» - come Putin ha definito l’aggressione all’Ucraina - e Sergej Šojgu, ministro della difesa, si erano esibiti in un inatteso siparietto sul canale 1 della tv col primo che proponeva all’altro - che accettava - un riposizionamento delle truppe russe a Est del fiume Dnepr, condito da richiami patriottici a Michail Kutuzov, colui che sconfisse Napoleone Bonaparte, dopo una ritirata strategica preliminare al successivo vittorioso attacco. In realtà, la sceneggiata copriva la conclusione di un esodo che ha interessato per prima la popolazione civile, almeno quella parte di popolazione civile compromessa con i russi, la cui occupazione aveva favorito, e subito dopo le truppe combattenti.

A ncora 24 ore prima, l’Institute for studies of war di Londra suggeriva cautela rispetto alle notizie che arrivavano da quel fronte. In termini militari, le forze armate russe erano riuscite a sfuggire all’accerchiamento che gli ucraini erano prossimi a realizzare e, quindi, circa 40.000 uomini con una quota dei relativi armamenti si sono ordinatamente ritirati, riassestandosi sulla sponda orientale del fiume Dnepr, in attesa che il generale “inverno” imponga la sua tregua e che le forze in campo si preparino alla ripresa primaverile della guerra.

I bilanci si definiscono alla fine delle operazioni e, poiché queste non sono state ultimate, non è tempo di bilanci. Rimane il fatto che la guerra guerreggiata ha visto i russi sconfitti sin dall’attacco - fallito - del 24 febbraio a Kiev e poi nell’Est, visto che le repubbliche del Donetsk e del Lugansk, costituite dai russi, non sono riuscite a essere il trampolino di lancio per la conquista di tutto il Sud-Est ucraino, di cui Kherson era la chiave di volta strategica e civile.

Rimangono in campo tutti gli interrogativi posti dai cambiamenti dell’atteggiamento di Vladimir Putin, passato dall’essere una ufficiale in campo, cui tutti i comandanti dovevano rivolgersi per avere ordini e istruzioni operativi, al tornare al ruolo di presidente della Federazione, lontano dalle operazioni belliche, il cui comando, per la prima volta da febbraio è stato conferito a un comandante in capo, il già citato Sergej Surovikin. C’era puzza di bruciato nella situazione e risultava opportuno per il despota moscovita allontanare la propria immagine dalla sconfitta.

Eppure non erano passati due mesi dal giorno della chiamata alle armi dei riservisti, mandati poi a combattere senza un adeguato addestramento, carne da cannone, il cui sacrificio ha iniziato ad allontanare la pubblica opinione dal regime.

A questo punto, tra gli osservatori occidentali si constatano due posizioni. La prima, ottimistica, è di coloro che ritengono che la sconfitta di Kherson - che mette a rischio il diamante più prezioso della repubblica russa, la Crimea - rappresenti una svolta per il Cremlino, la constatazione cioè che la guerra non è stata ancora vinta, e che, di fatto, è stata perduta sul campo e sul fronte politico internazionale. Una situazione che aprirebbe le porte alla fine del conflitto con una pace o un armistizio non troppo punitivo per Putin. Una punizione consistente nella permanenza a Kiev di un regime democratico, combattivo e armato in modo adeguato, tale da scoraggiare la ripresa delle ostilità.

E una posizione pessimistica che ritiene che l’abbandono di Kherson preluda al lancio sulla città e sul suo cratere di una bomba atomica tattica, dalle conseguenze circoscritte, anche se devastanti.

Putin sa che la Nato reagirebbe a un evento del genere con le armi convenzionali di cui dispone, capaci però di azzerare le capacità belliche russe nel giro di 48 ore.

Ecco, questo significa che ci sono reali ragioni perché Putin fermi la sua macchina bellica e si accontenti di quanto ottenuto già prima del 24 febbraio.

Una speranza, più che un’ipotesi, ma rafforzata dalla determinazione dell’Occidente, impegnato a evitare all’Europa una nuova tragedia.

