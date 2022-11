Quelle scarpe appese segnalano «qui si spaccia»?. In gergo si chiama «shoefiti» ed è un fenomeno inquietante sbarcato in questi giorni anche a Parma. A diversi residenti di San Leonardo non sono, infatti,...

Questo articolo è riservato ai lettori con accesso Gweb+ Attiva l'offerta e accedi a tutti i contenuti del sito Scopri i vantaggi dell'accesso con Gweb+ GRATIS PER 3 MESI poi 1,99€ al mese o 19,99€ all'anno Hai già attivato l'offerta?