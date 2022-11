Domani (martedì) e mercoledì speciale trasporti

Domani e mercoledì sulla Gazzetta uno speciale trasporti, in due puntate. Lo speciale propone un'intervista a Giampietro Sani, capo consulta del settore autotrasporto dell'Unione parmense industriali, che fa il punto del settore anche alla luce della crisi energetica, formula richieste alle istituzioni, evidenzia i problemi del momento e fa proposte per nuovi servizi a livello locale.

Lo speciale parla anche delle iniziative dei venerdì della logistica e dei corsi di formazione del Cisita per gli operatori del settore. In vetrina le principali aziende locali dell'autotrasporto.

r.c.