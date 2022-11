"Shoefiti", crescono le segnalazioni (e la preoccupazione) in provincia

Dai premi Sport Civiltà a cui la Gazzetta di Parma dedica tre pagine alla sicurezza sulle strade: una nottata vissuta sulle strade più importanti della città tra controlli, pericoli e il poco rispetto delle regole. "Shoefiti" (scarpe legate tra loro appese ai cavi delle linee elettriche o telefoniche per segnalare lo spaccio di droga), crescono le segnalazioni, e la preoccupazione, in provincia. Aldo Tagliaferro anticipa le notizie che troverete domani sul quotidiano in edicola.