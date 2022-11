Il futuro dell'Aeroporto discusso in un incontro

Riunione di tre commissioni consigliari in municipio per parlare del futuro dell'aeroporto Verdi. Dai vertici di Sogeap è stato ribadito come l'allungamento della pista sia fondamentale per il futuro dello scalo. Sempre di Verdi, ma si parla della casa dove il grande compositore ha vissuto a Sant'Agata, ora in vendita, per la rassicurazione del neoministro Sangiuliano, dopo che la Lega aveva inviato una lettera sottolineando l'importanza culturale della villa: "stiamo monitorando la situazione". Infine lo stupendo risultato ottenuto da tre ricercatori della nostra Università, Mingione, Del Rio e Ventura si confermano tra i ricercatori più citati sul web. Il direttore Claudio Rinaldi anticipa le notizie che troverete domani sulla Gazzetta di Parma in edicola.