Sciopero dei treni in Liguria: domenica possibili disagi anche sulla Pontremolese

Circoleranno regolarmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza in occasione dello sciopero del personale equipaggi della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL, FAST e ORSA, dalle 9.00 alle 17.00 di domenica 24 novembre.

Per i treni Regionali, in Liguria e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni.A causa dello sciopero in Liguria potrebbero verificarsi delle ripercussioni anche su alcuni treni Regionali in servizio tra Pisa e La Spezia e sulla Pontremolese (Parma – La Spezia).

