Po, la piena è molto lenta. E la pioggia non aiuta

È una lunga piena con deflusso molto lento. Summit in prefettura questa mattina. Aipo monitora la situazione. In più c'è da considerare la pioggia che cade senza tregua in queste ore. Il livello di allerta resta altissimo.

Il colmo di piena del Po è transitato a Casalmaggiore con m 6,96 sullo zero idrometrico, sopra la 3a soglia di criticità (elevata, colore rosso, che inizia a 5,60 s.z.i.) e sta transitando a Boretto con valori nell'intorno di m 7,75 s.z.i. sopra la soglia 3 di criticità (elevata,colore rosso, che inizia a m 6,50). Nel tratto da Casalmaggiore a Boretto l a criticità rimane elevata ancora per le prossime 24 ore.

Si conferma la criticità elevata (sopra la soglia 3, colore rosso) per i tratti seguenti del fiume, fino alla foce. Il colmo è previsto a Borgoforte nel pomeriggio/sera di oggi e a Pontelagoscuro nel corso della giornata di domani, 28 novembre.

I livelli di piena interessano le aree golenali.

Il personale AIPo è in piena attività H24 dalla sala servizio di piena centrale e tramite gli uffici operativi sul territorio, per il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle arginature e delle altre opere idrauliche di propria competenza, nonchè per interventi sui fontanazzi, in stretto coordinamento con i sistemi nazionale, regionale e locali di protezione civile.

E’ raccomandata la massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti i fiumi e delle golene.