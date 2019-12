Furgone si schianta contro il palo della luce: muore un 78 enne a Sant'Ilario

Incidente mortale oggi pomeriggio, poco prima delle 18, a Sant'Ilario d’Enza, nel Reggiano. Un uomo di 78 anni è morto schiantandosi col suo furgone contro un palo dell’illuminazione pubblica all’ingresso del centro abitato, lungo la via Emilia, all’incrocio fra via Ferrari e via Val d’Enza, mentre viaggiava in direzione Parma. Inutili gli immediati soccorsi. Sul posto anche i carabinieri che indagano sulle cause del sinistro che, stando ai primi accertamenti, sarebbero da ricondurre a un malore improvviso

