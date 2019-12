Ponte sul Po: carrello deraglia e urta treno passeggeri. Line bloccata, centinaia di persone in attesa

E' ripresa, lentamente, dopo oltre un'ora, la circolazione ferroviaria a Piacenza sulla Milano-Parma. Secondo altre informazioni, il treno merci, in uscita dalla stazione di Piacenza in direzione Milano avrebbe perso un carrello che è andato a finire contro il muso del treno regionale da Milano mentre entrava in stazione. Confermata l'assenza di feriti.

Tragedia sfiorata

Momenti di paura sulla linea Milano-Parma all'altezza del ponte sul Po, sopra a Piacenza. La coda di un vagone merci ha deragliato, colpendo il regionale veloce. Treni fermi, i passeggeri sono in attesa (secondo le informazioni raccolte) di essere trasferiti. Sul treno numerosi pendolari parmigiani. Al momento non risultano feriti. Sul posto polizia e ambulanze. Altri treni sono rimasti fermi. Non ci sono state ripercussioni sull'Alta Velocità.

