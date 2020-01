Il Giro d'Italia U23 (anche quest'anno) farà tappa nel Parmense

Anche quest’anno il Giro d’Italia Under 23 farà tappa nel Parmense. Stamattina, con la presentazione a Milano della corsa rosa "baby", è arrivata l’ufficialità: la quarta tappa, domenica 7 giugno, partirà da Sorbolo Mezzani (che l’anno scorso ospitò il via della quinta frazione) e si concluderà a Guastalla. Si tratta di una cronometro individuale di 25,4 chilometri che vedrà i corridori prendere il via dalla piazza di Casale di Mezzani, con il percorso che toccherà poi anche Coenzo, Brescello, Boretto e Gualtieri, prima di concludersi davanti al Palazzo Ducale di Guastalla. La corsa rosa inizierà il 4 giugno da Urbino per concludersi, dopo dieci frazioni (e un giorno di riposo) ad Aprica, in provincia di Sondrio, con un’ultima tappa che prevede la doppia ascesa del Mortirolo. Alla presentazione hanno preso parte anche i rappresentanti del Comitato della tappa ducale: con il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari c’erano l’assessore allo sport Gian Maria Fava e il presidente del Comitato di Tappa Alessandro Freschi.

Queste le tappe:

Giovedì 4 giugno – 1^ tappa: Urbino -Urbino 156 km

Venerdì 5 giugno – 2^ tappa: Urbino – Riccione, 150 km

Sabato 6 giugno – 3^ tappa: Riccione – Mordano, 162 km

Domenica 7 giugno – 4^ tappa: Sorbolo Mezzani - Guastalla (Crono individuale), 25,4 km

Lunedi 8 giugno – riposo

Martedì 9 giugno – 5^ tappa: Bonferraro di Sorgà – Bolca, 167 km

Mercoledì 10 giugno – 6^ tappa: Marostica – Rosà, 134 km

Giovedì 11 giugno – 7^ tappa: Borgo Valsugana – Passo Vezzena, 114 km

Venerdì 12 giugno – 8^ tappa: Colico – Colico, 159 km

Sabato 13 giugno - 9^ tappa: Lecco- Monte Spluga, 130 km

Domenica 14 giugno – 10^ tappa: Aprica – Aprica, 94 km