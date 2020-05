In Umbria zero contagi per prima volta. Fontana:

Oggi in Umbria si registra lo zero contagi da Covid-19 sui 751 tamponi eseguiti, 38.823 nel complesso. Lo ha reso noto la Regione aggiornando i dati alle 8 di oggi. Le persone positive restano quindi 1.394.

Continua il calo degli attualmente positivi: sono 236, -21 rispetto a ieri. I guariti sono 1.090 (+21) e 53 i clinicamente guariti (-8). Stabile a 68 il numero dei morti. I ricoverati sono 71 (-2), di cui 13 in terapia intensiva (il numero non varia), 790 sono in isolamento domiciliare (-41) e 16.100 (+249) quelle che ne sono uscite.



Boccia,altre ordinanze regionali sono coerenti .- «Tutte le altre ordinanze che ci sono state trasmesse sono coerenti con il dpcm. Ringrazio gli altri presidenti di regione per essersi raccordati e coordinati. Poi ci sono alcuni dettagli di alcune ordinanze che andranno riviste. Penso a quella della regione autonoma della Sardegna che da ai sindaci strumenti per verificare se le funzioni religiose possono essere esercitate. Non funziona così». L’ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ospite di Sky tg24.



Fontana, vediamo fine incubo non molto lontana - «Le cose stanno andando gradualmente meglio. Avevamo sempre detto che se avessimo rispettato quelle regole stringenti, che hanno sicuramente violato la nostra libertà e ci hanno costretto a vivere in modo strado e anomalo, le cose sarebbero migliorate. E in effetti così è stato». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Radio Padania.

«Siamo in una fase di discesa - ha aggiunto - che ci fa vedere non molto lontano la fine di questo incubo. Dobbiamo a questo punto, da domani, ricominciare a vivere un pò più normalmente ma continuando a rispettare rigidamente quelle regole di comportamento che ancora ci sono, per fare sì che la situazione migliori ancora di più e arrivi a una conclusione. E che se il virus non dovessero scomparire, ci consenta di convivere in maniera accettabile».

Russia, oltre 10.600 contagi in un giorno - La Russia ha registrato oltre 10.600 nuove infezioni da coronavirus, segnando un nuovo record di contagi in un giorno. I casi sono arrivati a quota 134.687, hanno detto le autorità. La Russia è ora il paese europeo che registra il numero più alto di nuove infezioni. Il tasso di mortalità ufficiale è tuttavia basso rispetto a paesi come Italia, Spagna e Stati Uniti. Cinquantotto persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime totale a 1.280.

Altri 1.435 morti negli Usa in 24 ore - I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.435, su 1,13 milioni di casi. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

Confturismo: Turismo, da ripresa lenta nuovo colpo mortale - «Da domani comincia ad allentarsi il lockdown. A singhiozzo si riapre, ma le attività turistiche non hanno ancora una data certa su un pezzo di carta che indichi il giorno della riapertura. Questa ripartenza lenta più le regole stringenti sul distanziamento sociale darà un colpo mortale al settore del turismo». A dirlo all’ANSA è Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio che ha realizzato un’indagine con Swg sulla propensione a viaggiare da parte degli italiani. «C'è l’incertezza di fondo che sta facendo passare agli italiani la voglia di fare vacanza - aggiunge - e avrà ripercussioni anche sugli stranieri che devono venire in Italia, ne prevediamo infatti, nei prossimi mesi, solo un 20% di quelli che solitamente arrivano». «In alcune aree del paese i contagi - conclude - sono stati bassi se non nulli. Ripartiamo dunque gradualmente da quelle regioni per iniziare a dare un volto di normalità e a scaldare il motore dell’economia. E’ arrivato il momento di ripartire subito in sicurezza ormai le imprese del settore hanno già perso l'80 per cento del fatturato e l’estate rischia di essere drammatica».