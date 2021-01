Autocisa chiusa in entrambe le direzioni tra Borgotaro e Pontremoli

Sull'A15, Parma-La Spezia, Autocisa chiusa tra gli svincoli di Borgotaro e Pontremoli in entrambe le direzioni. Sono in corso dei lavori in entrambe le direzioni tra i due svincoli dal km 42+200 al km 74+600. Sono in corso anche lavori in direzione Spezia tra gli svincoli di Parma Ovest e Fornovo dal km 22+050 al km 22+300; in direzione snodo con l'A1 A1 tra gli svincoli di Parma Ovest e lo svincolo stesso dal km 3+400 al km 1+500. Ancora in direzione Spezia tra gli svincoli di Fornovo e Borgotaro dal km 41+500 al km 42+200; in direzione Parma tra gli svincoli di Aulla e Berceto dal km 75+000 al km 74+300; in direzione Parma tra gli svincoli di Pontrtemoli e Berceto dal km 60+080 al km 54+840

