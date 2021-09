Presentate le liste negli 8 comuni al voto: a sorpresa salgono a tre a Busseto e 2 a Neviano. Ma...

C'era tempo fino alle 12, ma adesso - salvo irregolarità verificate nelle prossime ore dagli uffici competenti - i giochi sono fatti in tutti e otto i comuni del Parmense chiamati al voto a inizio ottobre per l'elezione di sindaco e consiglio comunale. E non sono mancate le sorprese.

La più grossa a Neviano, dove da una sola lista annunciata, si è passati a tre presentate. Duello mancato anche a Busseto, dove anche in questo caso è stato calato un tris di candidature.

Andando in ordine alfabetico, a Borgotaro la sfida sarà tra Marco Moglia (Lista Borgotaro Unita) e Cristiano Delmaestro (Lista Borgo Val Di Taro Rinasce).

A Busseto l'assessora uscente Elisa Guareschi (Busseto Insieme) trova come avversari Stefano Nevicati (Lista "Busseto Civica") e Gianarturo Leoni (Lista Bene Comune).

Terzetto di aspiranti sindaci anche a Felino, con Guido Campanini (Lista Insieme per Felino 2021), Rosina Trombi (Lista Fare Felino) e Filippo Casolari (Lista Impegno e Cambiamento).

Fontanellato vedrà invece il duello tra Luigi Spinazzi (Fontanellato Progresso) e Ubaldo Arduini (Cittadini in Comune)

A Neviano la scelta si è ampliata nelle ultime ore utili alla consegna delle candidature: alle urne i nevianesi dovranno scegliere tra Raffaella Devincenzi (<Lista civica per Neviano> - Insieme per amministrare il futuro), Lucio De Palma (<Tutti per Neviano> - De Palma sindaco). Ma in ballo ci sarebbe anche una terza lista in attesa del via libera degli uffici comunali.

A Sala Baganza il sindaco uscente Aldo Spina (Lista civica <Solidarietà>) ritroverà la Lista Sala Attiva – Equità Legalità Trasparenza capitanata da Tiziana Azzolini.

Si ritorna a una corsa a tre andando a San Secondo, dove la terna di aspiranti è composta da Giulia Zucchi (Una nuova San Secondo), Gianluca Delgrosso (San Secondo un progetto per tutti) e Daniele Montagna (Lista civica per Daniele Montagna sindaco).

A Traversetolo Simone Dall'Orto (Competenza e continuità Per Traversetolo) proverà a restare con la fascia tricolore. A sfidarlo sarà Gianfranco Tosi ( Officina Traversetolo)

