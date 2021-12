Fidenza in lutto: addio all'ex vicesindaco Stefano Tanzi

Addio a Stefano Tanzi, ex vicesindaco di Fidenza dal 2009 al 2014 per il Popolo delle Libertà. Aveva 58 anni.

Il sindaco Andrea Massari ha pubblicato un post sui social per ricordarlo.

"Stamane ho appreso della morte di Stefano Tanzi, fidentino che ha servito la città come amministratore comunale, lavorando come consigliere dal 2004 al 2009 e poi come vicesindaco dal 2009 al 2014 - scrive Massari -. Non posso dire che ci unisse molto, le nostre idee sul bene comune erano differenti, ed è giusto ricordarlo, per evitare che un pensiero di commiato risulti ipocrita: con Stefano abbiamo discusso, ci siamo scontrati in modo anche aspro e ci siamo impegnati per idee e progetti diversi. Proprio per questo credo sia doveroso ricordare che Stefano Tanzi è stato un cittadino che credeva nelle sue idee e che con determinazione si è speso per esse.

Lo voglio sottolineare, perché chi sceglie di dedicare parte della sua vita all’amministrazione della città, chi mette l'impegno pubblico a servizio della sua comunità, non lo fa per interessi o per tornaconto personale. Lo fa per passione e la passione, sinceramente, non chiede da che parte stai.

Alla moglie Paola che in queste ore ha perso anche il caro padre, al figlio Simone e a tutti gli affetti più cari di Stefano vanno le condoglianze mie e di tutta l’Amministrazione comunale."