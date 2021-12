Primi fiocchi di neve in città, alternati a pioggia gelata. E l'appennino ha già il suo velo bianco

Previsioni rispettate: l'Immacolata con i fiocchi di neve. In città sono caduti - incerti - poco dopo le 10.30 e lasciando poi spazio a una pioggerella gelata, mentre in collina e in Appennino il velo bianco è sceso già durante la notte.

Segnalati diversi incidenti, tra cui un’auto fuori strada tra Polesine e Busseto, una a Castellaro di Sala Baganza e un altro incidente a Viarolo.

I piani neve predisposti dai Comuni sono pronti a scattare al raggiungimento dei 5 centimetri.