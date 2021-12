Ladri inseguiti e costretti ad abbandonare l'auto. Dentro c'era un ricco bottino: di chi è?

Dentro all'auto abbabndonata dai ladri per guadagnarsi la fuga, i carabinieri hanno trovato diverse borse di refurtiva che raccontano di una serata di colpi messi a segno in abitazioni. Oltre a numerosi arnesi da scasso (cacciaviti, lame, piedi di porco, flessibili ecc.), c'erano numerosi gioielli in oro e in argento, materiale elettronico (Laptop, Tablet, telecamere, cellulari, smartwatch, casse Bluetooth) e perfino una giacca da moto e un salvadanaio.

La banda è stata intercettata ieri nella tarda serata dai carabinieri della Compagnia di Fidenza durante i servizi di pattugliamento della Bassa. Il modello e il colore della vettura erano stati segnalati da qualche ora, con riferimento a potenziali autori di furti in appartamento nella Bassa nel corso della giornata. Un rapido controllo della targa ha dato esito positivo: vettura rubata ad Asola (MN) a fine novembre. I carabinieri di Roccabianca, hanno intimato l’alt, ma il guidatore si è immediatamente lanciato in una fuga precipitosa, resa pericolosa dalla neve caduta in quelle ore.

Grazie ai dispositivi luminosi ed alle sirene accese i militari sono riusciti a condurre l’inseguimento in sicurezza, senza coinvolgere altre vetture. Con il coordinamento della Centrale Operativa di Fidenza, le pattuglie di Busseto e di Polesine Zibello sono state fatte convergere in zona fino a quando, vistisi ormai accerchiati, i ladri sono stati costretti ad abbandonare l'auto nei pressi del cimitero di Polesine. Inseguiti nei campi circostanti, sono riusciti a far perdere le proprie tracce, probabilmente recuperati da altri complici che battevano la zona.

I carabinieri, a quel punto, hanno perquisito l’Opel Corsa abbandonata. La vettura è stata sequestrata e, al termine dei rilievi tecnici per il repertamento di eventuali tracce utili a risalire ai delinquenti, verrà restituita al proprietario. Il bottino, sostanzioso, probabile frutto di diversi colpi , è attualmente conservato nei locali della Stazione carabinieri di Roccabianca, a disposizione di chiunque dimostrerà di esserne il legittimo proprietario. Chi ha subito furti in appartamento può contattare i carabinieri di Fidenza al nr. 05245165.