Medesano, le luminarie di una casa permettono di fare un'offerta alla Croce Rossa

Sono belle due volte le luminarie installate attorno a casa dalla famiglia Pagliari – Peragine di Medesano. Oltre a dare un tocco festaiolo a tutto lo stabile, il loro sbrilluccichio darà un contributo concreto alla Croce Rossa del paese.

Davanti al cancello, è stato infatti installato un cartello con un qr code che, scansionato con lo smartphone, porta direttamente alla raccolta fondi organizzata sulla piattaforma Gofundme da Cristian Pagliari. “Tutto è nato per scherzo un anno fa, quando all'ennesimo consiglio di mettere la cassettina delle offerte per chi si ferma a fotografare o semplicemente a guardare le luminarie natalizie della Cornaccina, su consiglio di un amico scomparso purtroppo poco dopo ho aperto appunto la raccolta offerte che poi devolverò sul conto della Cri di Medesano” spiega l’organizzatore. L’indirizzo per contribuire all’iniziativa è https://gofund.me/36d4ab9e