Ad uno erano "sparite" pistola e fucile, un altro nascondeva munizioni e il terzo era troppo litigioso: ritirato il porto d'armi

Controlli straordinari negli ultimi giorni da parte dei carabinieri della Compagnia di Borgotaro.

L’obiettivo, che ha impegnato gli 8 presidi dislocati sul territorio, è stato quello di prevenirefurti e rapine, verificare la corretta applicazione della normativa sulle armi legalmente detenute ed accertare il rispetto delle norme del codice della strada.

Oltre 70 posti di controllo alla circolazione stradale nei 12 comuni della valle, 700 persone identificate, 400 veicoli controllati ed una quindicina di detentori di armi che hanno ricevuto la visita dei carabinieri a casa.

Il controllo ha permesso di denunciare per omessa custodia di armi un 70enne che non ha fornito indicazioni sulla mancata presenza di una pistola e di un fucile che dovevano essere custodite all’interno dell’abitazione. A quel punto sono state ritirate le ulteriori armi in suo possesso ed il porto d’armi. Analogo provvedimento è stato applicato nei confronti di altro uomo che, seppur in possesso di regolare porto d’armi, si è reso responsabile di svariati reati e di litigi con i vicini di casa, tali da ritenerlo non più idoneo a detenere armi. Un cacciatore, invece, è stato trovato in possesso di quasi 200 cartucce per carabina non denunciate che aveva nascosto in una scatola metallica riposta in un anfratto della cantina. Oltre alla denuncia, anche per lui è stato proposto il ritiro del porto d’armi.

La pattuglia della Stazione di Berceto è intervenuta per una segnalazione che ha interessato sette cavalli di razza lasciati liberi di circolare che, ormai da tempo, mettevano a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale. Spesso scendano sulle della valle e perfino in autostrada. Il proprietario, rintracciato, è stato multato.

Il controllo alla circolazione stradale ha permesso invece di fermare due persone che guidavano in stato di ebbrezza. Il primo è un 39enne tunisino, residente in provincia di Modena, fermato alla guida di un veicolo furgonato senza aver mai conseguito la patente di guida ed in stato di ebbrezza. Con un tasso alcolemico pari a 2,09 di grammi/litro, il veicolo è stato sequestrato ed il conducente pagherà oltre 5 mila euro di multa. Al secondo, un 55enne residente in provincia di Genova è stata ritirata la patente ed è partita la segnalazione alla Prefettura di Parma poiché trovato positivo all’alcooltest con un tasso pari a 0,97 grammi/litro. A ciò si è aggiunta la denuncia per porto di oggetti atti ad offendere: aveva con sè un coltello a serramanico, nascosto all’interno di una delle tasche dei pantaloni.