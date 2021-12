Nella notte frontale tra due auto a Mamiano e auto fuori strada a Cabriolo: tre i feriti, due sono gravi

Notte di incidenti nel Parmense. Il primo si è verificato alle 2 a Cabriolo, in via San Giovanni Paolo II un'auto è finita fuori strada. I vigili del fuoco di Fidenza hanno tirato fuori il conducente dalla vettura e l'ambulanza inviata dal 118 lo ha trasportato all'ospedale di Vaio. Gravi i traumi riportati.

Alle 4.30, invece, due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancoras in via d'accertamento, a Mamiano, in strada Argini Sud. Due i feriti trasportati al Maggiore: uno si trova nell'area Codici rossi del Pronto soccorso, per l'altro traumi di media gravità-