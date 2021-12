Senza mascherina in discoteca: 18 multe

Borgotaro Sanzionati, in questi giorni, i clienti di un noto locale da ballo della Valtaro. Perché? Il motivo è da ricercare nel piano di controllo delle nuove misure anti-Covid, varato lo scorso 3 dicembre dalla Prefettura.

«Ogni settimana, a partire dal 6 dicembre, sarà oggetto di controlli almeno il 20% del totale degli esercizi pubblici sia del capoluogo che della provincia. Tenendo conto del periodo indicato nel decreto-legge, e cioè cinque settimane fino al 15 gennaio, l’obiettivo è che in media tutti gli esercizi provinciali saranno controllati».

Così, il prefetto di Parma Antonio Garufi, confermando quanto già comunicato a pochi giorni dall’entrata in vigore del super Green pass, allorché fece sapere che sarebbero stati predisposti «controlli capillari e rigorosi». E così, poche sere fa, una discoteca della montagna è stata tra i locali sottoposti ai controlli da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Borgotaro, in seguito ai quali sono stati colpiti da sanzione amministrativa circa diciotto avventori trovati senza mascherina nelle aree in cui andrebbe invece indossata.

La legge infatti dice chiaramente che nelle discoteche, riaperte dopo mesi di stop, il dispositivo di protezione può essere tolto o abbassato solo quando si balla in pista o si consuma al bancone del bar. Fra il 6 e il 12 dicembre, inoltre, tra Valtaro e Valceno è stato controllato circa il 70% degli esercizi pubblici (197 su 282). In particolare, i controlli hanno interessato 1.100 persone, dopo i quali sono state elevate tredici sanzioni per mancato uso della mascherina nei locali (si tratta per lo più di bar e pizzerie) e sui mezzi pubblici o perché i clienti e in alcuni casi addirittura i titolari degli esercizi erano sprovvisti di Green pass.

Monica Rossi