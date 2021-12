Da alcuni giorni non rispondeva ai vicini: 85enne soccorsa in tempo dai carabinieri

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché, da diversi giorni, non riuscivano a contattare l'85enne e non ricevevano risposta quando andavano a bussare alla porta di casa. E' così che i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Salsomaggiore sono andati a suonare al campanello della donna e dopo aver tentato senza esito di contattarla, si sono attivati con la Centrale Operativa 112 e sono riusciri a rintracciare un parente in possesso delle chiavi dell’abitazione.

Riusciti finalmente ad entrare, i due militari hanno trovato l'anziana distesa sul letto in stato confusionale e le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

L’anziana è stata poi affidata ai militi per le cure ritenute necessarie. Grazie all’interessamento dei vicini ed all'intervento dei carabinieri, la signora è stata soccorsa in tempo.