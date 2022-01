Addio a Enzo Gabelli Serventi. «Ci lascia un signore di altri tempi»

Solignano La comunità solignanese saluta commossa la scomparsa, all’età di novant’anni, di Enzo Gabelli Serventi, figura educata e gentile, autentico signore di altri tempi.

L'impegno

Di temperamento riservato, ma sempre disponibile nei confronti del prossimo, si è attivamente impegnato nel volontariato per circa trent’anni. La scomparsa di Enzo Gabelli Serventi ha suscitato in quanti lo conoscevano e lo stimavano per le sue qualità umane, profondo cordoglio. Di origini solignanesi, si era trasferito, negli anni del boom economico italiano a Milano dove era rimasto con la famiglia sino al traguardo della pensione, per poi fare poi ritorno al suo paese di origine, Solignano, con la moglie Pia.

La militanza

Nella sua lunga militanza nel volontariato locale, aveva prestato servizio in qualità di autista e quindi di milite, all’Assistenza Pubblica di Solignano – Croce verde Fornovese per più di vent’anni, guadagnandosi ,molte e significative note di merito per la sua sempre gentile professionalità.

Il ricordo

«Sicuramente - commenta Paolino Bergonzi, memoria storica del paese - un ottimo esempio di disponibilità verso il prossimo». Enzo Gabelli Serventi lascia la moglie Maria Pia, il figlio Gabriele e due adorati nipoti Diego e Andrea.

Le esequie

Le esequie si svolgeranno questa mattina alle 9.30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio per la chiesa parrocchiale di Solignano capoluogo.