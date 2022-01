Allerta meteo giallo/arancio per vento dal 4 al 5 gennaio sul crinale

E' stata emessa la prima allerta meteo Emilia Romagna per il 2022.

In vigore fino alla mezzanotte del 5 gennaio, prevede dalla giornata di martedì 4 gennaio allerta arancione e gialla per un aumento della ventilazione sud-occidentale lungo i crinali appenninici con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) associati a frequenti raffiche di intensità superiore, in particolare sul settore centrale dell'Appennino Emiliano.



Per approfondimenti e la consultazione dei dati in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it