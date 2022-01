Ubriaco, sbanda e colpisce due auto: aveva già la patente sospesa per guida sotto l'effetto dell'alcol

Via Affanni a Salsomaggiore, ore 22.30: un uomo ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro due auto in sosta.

I Carabinieri della Radiomobile di Salsomaggiore, intervenuti sul posto, hanno accertato che il conducente stava guidando l’auto della moglie in evidente stato di ebbrezza: con un tasso di 2 g/l, ben superiore al limite massimo consentito di 1,5. Per l'uomo sono scattate la denuncia e una multa: stava guidando nonostante la patente sospesa a tempo indeterminato, per una precedente guida in stato di ebbrezza.

La macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Nella giornata di ieri, i militari hanno controllato altri 20 conducenti, tutti risultati rispettosi delle norme in materia di guida senza abuso di bevande alcoliche.