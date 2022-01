E' morta Elsa, 103 anni, una delle gemelle di ferro

Busseto Con i loro 206 anni in due, Elsa e Fernanda Tassi erano le gemelle più longeve d’Italia. In novembre avevano spento, a distanza, 103 candeline. Ma, purtroppo, solo pochi mesi più tardi Elsa, che per tanti anni aveva vissuto a Busseto, se ne è andata.

Le due gemelle erano nate a San Giuliano Piacentino nel 1918 (a sole poche settimane dalla conclusione della prima guerra mondiale). Fernanda, che ha sempre lavorato in campagna e non si è praticamente mai mossa dalla Bassa Piacentina, era rimasta vedova del primo marito morto al fronte e si era poi risposata. Elsa, invece, ha passato gran parte della sua vita a Busseto, dopo essersi sposata, e ha sempre lavorato come sarta e come casalinga, mostrando sempre un profondo legame verso tutta la sua famiglia. Le due gemelle, anche a causa dell’emergenza pandemica in corso, non si vedevano da qualche anno, ma si sentivano spesso al telefono e, anche se a distanza, i loro compleanni ultracentenari sono sempre stati una bella occasione di festa per famiglia e parenti.

Fernanda, già da diversi anni, è ospite dell’istituto per anziani «Emilio Biazzi» di Castelvetro Piacentino ed è tuttora in buone condizioni di salute. Elsa, la sua gemella, da qualche tempo era ospite della residenza per anziani «Villa Verdi» di Tabiano Terme, ma fino all’età di 102 anni aveva vissuto nella sua casa di Busseto. In novembre, in occasione del suo compleanno numero 103, a Tabiano aveva ricevuto la visita e gli auguri del sindaco di Busseto Stefano Nevicati, dell’assessore salsese Giorgio Pigazzani e del consigliere regionale Pasquale Gerace. Purtroppo negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono diventate critiche. Ma vivi restano i suoi esempi di bontà, simpatia, onestà e straordinaria sensibilità.

Elsa Tassi ha lasciato i figli Rino, Enrica e Luigi, con le rispettive famiglie, la sorella Fernanda e i parenti. I funerali sono fissati per oggi, alle 14,30, nella collegiata di Busseto.