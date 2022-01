Tir resta bloccato nella rotatoria: traffico paralizzato a Monticelli

Mattinata intensa, ieri, in centro. Verso le 7.30, all’ora di punta, un tir è rimasto bloccato nella piccola rotonda fra via Marconi, via Montepelato Sud e Nord e via Ponticelle.

Stando al racconto dei testimoni, l’autista era diretto a Montechiarugolo. Provenienza: via Traversetolo. Seguendo le indicazioni del navigatore, il camionista ha prima imboccato la provinciale 53, che da Pilastrello conduce a Monticelli, quindi, raggiunta la rotatoria con il distributore del gas metano, l’autista di origine straniera ha imboccato via Marconi. Via interdetta ai mezzi pesanti come indica il cartello di divieto.

Terminata via Marconi, per proseguire per Montechiarugolo su via Ponticelle, il tir ha affrontato la mini-rotonda. Tuttavia l’autista è rimasto bloccato. Trattandosi dell’orario di punta, si sono formate code sia in via Marconi sia in via Montepelato Sud.

La situazione si è sbloccata quando, grazie all’intervento di alcuni passanti, le auto ferme su via Montepelato Sud si sono messe da parte per permettere al camion di uscire dalla rotonda. Il mezzo pesante ha così percorso un tratto contromano, costeggiando piazza Fornia.

«C’è il divieto di transito per i camion all’inizio di via Marconi - ha affermato il sindaco Daniele Friggeri -: recupereremo la targa e provvederemo a fare una sanzione».

Intanto, i cittadini sono tornati a parlare delle criticità della viabilità del centro, manifestando nuove perplessità sulla mini-rotonda. Sulla quale, nei giorni scorsi, è anche stato abbattuto un paletto dissuasore.