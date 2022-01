Due incidenti in A1 a Fiorenzuola: chiuso tratto tra Fiorenzuola-Piacenza (verso Milano) e il casello di Fidenza - Foto - Video

Due incidenti in A1 a Fiorenzuola, direzione Milano, a distanza di 7km l'uno dall'altro.

Il tratto tra Fiorenzuola ed il bivio con la complanare di Piacenza in direzione Milano è chiuso per un incidente tra tre camion. Coda e rallentamenti per 10 km.

Anche in direzione di Bologna, ci sono 7 km di coda per curiosi. Inoltre è chiusa l'entrata di Fidenza nelle due direzioni.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Nell'incidente tra i tre camion sono segnalate due persone incastrate. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza e di Paerma, AG di Parma, il 118 e la Polstrada. Sul posto anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Bologna.