Scopre che il ponte è vietato ai tir, tenta di far manovra e il mezzo scivola in un campo

Incidente, questa mattina, sulla provinciale tra Roccabianca e Sissa Trecasali.

A pochi metri dal ponte sul Taro di Gramignazzo, un mezzo pesante arrivato dall’Europa dell’Est, nel tentativo di fare una complicata manovra per non affrontare il ponte, vietato ai camion, è uscito di strada. Illeso, per fortuna, il conducente. Sul posto, i carabinieri della stazione di Roccabianca.