Via Resga, la lunga saga dei rifiuti abbandonati - Video

Via Resga, la strada provinciale 95 che dalla località Il Moro (Parma) porta fino a La Fratta (Montechiarugolo), è "un immondezzaio". A lanciare l'allarme, con questo video girato da uno dei suoi volontari, è il gruppo "Ripuliamoci", che conta 7400 iscritti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Da maggio dello scorso anno, il gruppo si è dato appuntamento già 5 volte in via Resga, per cercare di ripulirla dai rifiuti abbandonati. Eppure, nonostante gli sforzi dei volontari, che hanno tolto dall'ambiente centinaia e centinaia di sacchi di immondizia gettata impunemente nella campagna attorno al fiume Enza, ad oggi purtroppo nulla appare ancora cambiato.

Sulla Gazzetta di domani dedicheremo un ampio servizio al problema dei rifiuti abbandonati in questa zona, storicamente segnata anche da problemi di droga e prostituzione, riportando anche l'appello lanciato da "Ripuliamoci".