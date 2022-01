Fontevivo: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 11 per i lavori legati alla TiBre

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dalle ore 12 del 31 gennaio 2022, fino a fine lavori, verrà istituito il transito a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico h 24 sulla Strada provinciale 11 “di Busseto”, nel tratto compreso fra l’intersezione con la strada comunale per Bellena e l’intersezione con la strada comunale per Bianconese, nel Comune di Fontevivo.

La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori relativi al Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca) – raccordo tra la Cispadana e la Sp11 - tratto da via Farnese a via dei Filagni.

Dei lavori è incaricato il Raggruppamento temporaneo di Imprese Società Industria Pietrisco Sip spa di Collecchio - Granelli rl con sede a Salsomaggiore Terme.

Trattandosi di cantiere itinerante, il tratto a senso unico alternato in oggetto verrà adeguato di conseguenza all’andamento dei lavori, in corrispondenza dell’avanzamento del cantiere.