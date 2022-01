Quei favolosi cappuccini al bar del Gazzolo: addio al sorriso di Anna Costa

Langhirano Il suo sorriso luminoso e la sua gentilezza sono un ricordo indelebile per le tante persone che la conoscevano. E un prezioso ricordo da conservare. È mancata nei giorni scorsi Anna Costa, 86enne molto conosciuta a Langhirano, paese dove era nata e ha gestito insieme al marito uno dei bar storici. I suoi genitori, Battista Costa e Amelia Corsi, erano mugnai e gestivano il mulino della zona. Un’attività che ha funzionato anche nel corso della guerra: anche i tedeschi andavano là a prendere la farina.

Anna ha lavorato per alcuni anni in un maglificio di Langhirano fino al matrimonio con un altro giovane langhiranese, Igidio Coruzzi, «il Ciciò» della Rocchetta. Lui era espatriato in Francia, dove lavorava in un prosciuttificio come capo salatore, insegnando oltralpe la tradizionale produzione dei prosciutti. Dopo il matrimonio lei lo raggiunge e rimane due anni, nei quali nasce la loro prima figlia, Leda. Poi il ritorno a Langhirano e la nascita degli altri due figli Dante e Mauro. I coniugi per 10 anni gestiscono un bar al Gazzolo, sempre a Langhirano. «I suoi cappuccini erano davvero speciali», ricorda la figlia Leda».

Dopo la pensione trascorrono gli ultimi anni insieme nella casa in via Mazzini. Il marito manca improvvisamente nel 2008, «per lei è stato un momento difficile erano sempre insieme». Gli ultimi anni li ha dedicati in particolare ai nipoti, che adorava. «È mancata improvvisamente. Non ce lo aspettavamo, è un duro colpo».

