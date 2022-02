Coriandoli e maschere in naftalina: il Carnevale salta per la terza volta

Bedonia Tra decreti, certificazioni, scartoffie e rimpalli di responsabilità, chi paga il conto dell’emergenza? Tutti. E nell’indefinito collettivo ci sono soprattutto loro, i bambini e i ragazzi. Quelli che subiscono dall’alto senza potersi esprimere e soprattutto senza poter incidere sulle scelte che continuano a stravolgere il loro quotidiano: salvo le pause estive che hanno illuso i più, sono saltati a piè pari due anni di relazioni interpersonali e di momenti ludici oltre che educativi.

Cristallizzato, e per il terzo anno consecutivo, anche un appuntamento da sempre atteso tanto quanto (benché non di più) il Natale: è il Carnevale delle scolaresche che in Valtaro vanta una tradizione decennale ed è da sempre un evento capace di attirare gente da ogni dove.

A Bedonia, in particolare, a inizio anno scolastico si era quasi sperato si potesse organizzare il 38esimo evento in maschera con le scuole: si è invece ripetuto il copione del 2021 e del 2020, quando nel capoluogo tutto ormai era pronto per la sfilata del Martedì Grasso dedicata alle opere di Gianni Rodari, di cui quell’anno ricorreva il centenario della nascita.

Sciocchezze, al tempo del Covid? Sì, se si guarda il quadro generale. E no, se ci si sofferma sul particolare, perché intorno alla «frivola» ricorrenza invernale ruota anche la piccola economia di un borgo: nell’incertezza, infatti, tacciono le macchine per cucire delle sarte che in questo periodo avevano sempre un gran da fare per aiutare chi non è esattamente bravo con ago e filo; pressoché stoppate le vendite di passamaneria, tessuti, lustrini, piume, bottoni nelle mercerie; cristallizzato lo smercio di cartoncini, rafia, porporina e vernici per le cartolerie; e freno a mano ancora tirato anche per i locali pubblici che non sanno se e come potranno organizzarsi.

Non sarà un anno senza coriandoli e stelle filanti, ma per rivedere le sfilate di un tempo (e quella straordinaria sinergia di valle che richiamava a Bedonia maschere e carri dei comuni limitrofi) toccherà aspettare l’anno venturo, a patto che nel 2023 non debbano essere rimesse sotto naftalina le speranze di normalità, quella che tanto manca a tutti e forse anche a chi non ha di meglio da fare che lamentarsi della confusione che a ben vedere dura pochi giorni.

E allora, per non restare proprio senza anche in questo 2022, non resta che sfogliare l’album dei ricordi. Ce n’è per tutti: dal dopoguerra quando a Bedonia c’era addirittura una «fabbrica» di maschere in cartapesta nata grazie all’intraprendenza di Gino Pappadà, passando per i veglioni di Borgotaro per approdare all’ultimo appuntamento pre-Covid (ben documentato per immagini, questo come tutte le edizioni, da Gigi Cavalli sul suo blog «Esvaso»). Quello, per intenderci, del 2019 quando le scuole sfilarono celebrando il genio di Leonardo Da Vinci, mentre intorno prendeva forma e corpo l’ingegno (e l’infinita creatività) valtarese tra narrativa fantascientifica (fu l’anno degli Steampunk), fiabe, fumetti, clown e atmosfere da Mille e una notte (con tanto di cammello).