I ragazzi dell'«Aula studio»: riaccese quelle luci al primo piano

Borgotaro L’associazione «I ragazzi dell’Aula studio» si rinnova per continuare a garantire un servizio richiesto e apprezzato dalla gioventù valtarese: Enrico Ori, primo motore del progetto e anima del sodalizio, eletto consigliere comunale a Borgotaro a ottobre, ha lasciato l’incarico di presidenza dopo quattro anni intensi e produttivi nelle mani di Beatrice Todaro.

«Ho ritenuto fosse ormai doveroso lasciare la carica di presidente, per fare in modo che altri ragazzi e ragazze continuassero questo percorso e portassero nuove idee per far crescere il nostro lavoro – spiega Ori –. Durante l’ultimo mandato abbiamo affrontato diverse spese per adattare l’aula alle nuove norme in modo che i soci avessero il massimo della sicurezza e abbiamo deciso di non riscuotere le quote associative 2020 e 2021, nonostante l’aula abbia garantito l’accesso a tutti. Oggi, la soddisfazione più grande è passare sotto palazzo Imbriani e vedere le luci accese al primo piano, segno che qualcuno sta continuando nella strada intrapresa cinque anni fa».

Era infatti il 23 luglio 2016 quando a Borgotaro veniva inaugurata una sala di studio autogestita da un gruppo di volonterosi ragazzi accomunati dall’amore per il proprio paese e dalla necessità di trovare un luogo che rispondesse alle esigenze di quiete e flessibilità negli orari: ora l’aula è divenuta un punto di riferimento per studenti delle scuole medie, superiori e universitari, gestita da un’associazione formata dagli stessi ragazzi che utilizzano gli spazi e più volte premiata per l’impegno a favore della comunità anche durante i mesi più duri di pandemia, quando diversi soci consegnavano alle persone più fragili ricette e medicinali a casa.

La situazione sanitaria non ha però mai fermato la voglia di fare dei giovani, che si sono attivati per ottenere, attraverso il progetto regionale «Contagio positivo», un portatile e due tablet ad uso degli utenti e consentire loro di seguire le lezioni online, e sono pronti a organizzare nuovi corsi, incontri, orientamenti e laboratori: «Il nuovo consiglio è composto dalla vicepresidente Giada Spagnoli, dalle segretarie Clelia Devoti e Maddalena Tamburini, dai tesorieri Fabio Ori e Andrea Previ, da Debora Allegra, Leonardo Bozzi, Camilla Bozzia, Giulia Corti, Samuele Grilli, Manuel Lamanna e Giuliano Lorenzano – spiega la neo presidente –. Il cambio generazionale è stato fortemente voluto per creare un consiglio di giovani per i giovani: i presupposti per il futuro dell’associazione si basano sull’idea di una progettazione utile alla collettività, capace di dare un servizio non solo agli studenti ma a tutto il paese».