Le indagini incastrano il ladro seriale: che era già in carcere e prolungherà così la sua detenzione

L'agenda di "lavoro" era decisamente fitta: gli attrezzi da lavoro rubati in un negozioi di Fidenza; il borsello con portafoglio e telefono cellulare sottratto al macchinista del treno; l’orologio di valore ed i gioielli fatti sparire dagli spogliatoi del circolo del Tennis di Salsomaggiore; il borsello con portafoglio afferrati dal sedile di un’auto lasciata temporaneamente con il finestrino aperto. In aggiunta alle diverse occasioni in cui l'uomo era stato fermato per controlli dai carabinieri e trovato con bici poi risultate rubate, e pertanto denunciato per ricettazione. E pee giunta, proprio durante uno di questi controlli, aveva reagito con violenza nei confronti dei militari, minacciandoli e tentando di colpirli.

Tutto tra il 2021 e il 2021. E tutto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore, che alla fine dell'indagine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Parma. Per farlo sono dovuti andare nel carcere di via Burla, dove l'uomo è già recluso per altri reati