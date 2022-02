La casa trasformata in "negozio" di hashish : arrestato un 19enne a San Secondo

A farli arrivare lì, alla porta di un'abitazione di San Secondo, è stato quell'insolito viavai di giovani già conosciuti per essere consumatori di droga. E così ieri ieri i carabinieri del comando Stazione di San Secondo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne italiano residente nella zona.

La perquisizione ha consentito di trovare, nascosti in un mobile della taverna ed in parte in un barattolo in giardino, circa 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino e altro materiale per il taglio e il confezionamento della droga. È stata sequestrata anche la somma di 250 euro.

Il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.