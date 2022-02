I ladri in giacca e cravatta arrivati in trasferta: ma il furto al Fidenza Village va a monte

Arrivano in trasferta per fare bottino. E lo schema è sempre lo stesso: un gruppo di cittadini extracomunitari, arrivati con macchine a noleggio e, tra le varie tappe, scelgono centri commerciali con boutique di pregio. Entrano nei negozi, ben vestiti, distinti e, fingendo di osservare capi e accessori di prestigio, tentano di nasconderli in borse “schermate” o, in alternativa, manomettendo i dispositivi antitaccheggio.

E' accaduto anche ieri pomeriggio al Fidenza Village ma i Carabinieri della Compagnia di Fidenza, allertati dalla vigilanza interna del centro commerciale, hanno impedito che i furti andassero a compimento.

Quando tre uomini originari dell’est Europa, in giacca e cravatta, sono usciti da uno dei negozi più prestigiosi dell’area, hanno trovato i militari ad aspettarli. All’interno di due borse schermate avevano giacche e capi di vestiario vari per un valore sul mercato di quasi 10.000 euro, alcuni integri, altri privi dei dispositivi magnetici anti-taccheggio, rimossi con appositi arnesi. La successiva perquisizione dell'auto ha fatto ritrovare ulteriore abbigliamento di valore, ancora con le targhette originali dei prezzi, del quale non è stato ancora possibile chiarire la provenienza.

I tre sono stati arrestati per il reato di concorso in furto pluri-aggravato, denunciandoli anche per la ricettazione del vestiario di provenienza sospetta. Il trio, in Italia senza fissa dimora, e da considerare innocente fino a sentenza passata in giudicato, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza dei Carabinieri, in attesa della convalida dell’arresto.