Un concorso per far nascere il «Risotto di Salsomaggiore»

Un concorso per creare il «Risotto di Salsomaggiore». Il 25 febbraio all’Istituto Magnaghi-Solari si svolgerà la selezione dei risotti realizzati dagli studenti del corso di cucina: l’iniziativa nasce all’interno del progetto «Riso a tutto tondo» ideato dalla Delegazione della «Confraternita del Risotto di Salsomaggiore».

Le ricette degli studenti saranno ispirate dalle notizie che gli stessi hanno appreso dai docenti che hanno collaborato al progetto. Lo scrittore Alberto Salarelli ha illustrato la storia dell’arrivo del riso in Italia e le sue trasformazioni, il presidente della Confraternita del Risotto Pietro Bolognesi ha descritto il ciclo produttivo e le varie tipologie del riso in Italia mentre è stato affrontato anche il tema della consapevolezza dell’alimentarsi ed Elisabetta Borgia, psicologa, ha sottolineato gli aspetti patologici legati ad una non attenzione all’alimentazione. La psicologa e scrittrice Rossella Semplici invece ha illustrato come sia cambiata la convivialità negli anni. Carmelo Confessore, docente dell’Alberghiero, ha organizzato il concorso con gli studenti di terza, quarta e quinta del Corso di cucina.

Una commissione qualificata deciderà quale piatto potrà essere chiamato il «Risotto di Salsomaggiore» che sarà poi presentato alla cena di gala «L’oro bianco di Salsomaggiore» il 4 marzo. La giuria vede rappresentanti del mondo dei ristoratori, chef, giornalisti, imprenditori, tecnici, esperti di riso, produttori: a presiederla Mario Marini, presidente dei Musei del cibo di Parma. Infatti le ricette avranno come ingredienti i prodotti rappresentati nei Musei del Cibo di Parma, i cui Consorzi hanno accettato con entusiasmo mettendo a disposizione i loro prodotti per i risotti in gara. Fra i membri della giuria, Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo di Parma, Cristiano Casa, assessore al Turismo e agricoltura del Comune di Parma, il consigliere regionale Pasquale Gerace, Andrea Grignaffini e Carlo Maria Ricci per Alma di Colorno, Andrea Nizzi presidente Parma Restaurant Quality, Sergio Ferrarini presidente Circolo cuochi di Romagna e consigliere associazione professionale Cuochi italiani.

