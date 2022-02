Sulla Massese sono tornate le strisce pedonali

Langhirano Tornano le strisce pedonali lungo la statale Massese, nel tratto che attraversa Langhirano, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale che unisce la zona di Mattaleto al centro del paese.

Il manto nuovo

La segnaletica orizzontale infatti, da quando è stato rifatto il manto stradale nei mesi scorsi, non era stata più ridisegnata come aveva segnalato un cittadino qualche settimana fa sui social, anche in seguito all’incidente mortale di Torrechiara che ha nuovamente portato alla ribalta il problema sicurezza.

L'attraversamento

L’attraversamento infatti, ai cui lati si trovano due scalinate, è molto utilizzato dai residenti per scendere verso le attività del paese: è presente e ben visibile la segnaletica verticale che segnala l’attraversamento, e che quindi impone di far passare i pedoni, ma la preoccupazione era legata alla pericolosità di quel punto, un rettilineo in cui nonostante gli automobilisti debbano rispettare i 50 km/h del centro abitato, non è raro assistere a velocità molto superiori e sorpassi spericolati.

Il documento

Ora le strisce sono state nuovamente disegnate, come documentato dalla fotografia scattata dal cittadino autore del post segnalazione delle scorse settimane, che ringrazia Anas.