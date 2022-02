Via Emilio Lepido, auto finisce contro una casa: paura e danni

Incidente intorno alle 18 in via Emilio Lepido, all'incrocio con la strada provinciale per Monticelli, dopo il centro di San Prospero: un'auto che proveniva da Reggio - per cause al vaglio della polizia municipale - è andata a finire contro il muro di una casa.

Paura e danni ma nessun ferito. Non è la prima volta che succede: in passato già altre auto hanno avuto incidenti in quel punto. "Nello svoltare a sinistra, manca lo spazio per effettuare la manovra - spiega Bruno Guardia, il proprietario della casa - e quindi le auto vengono a sbattere contro il muro: qualcuno dovrebbe trovare una soluzione per evitare altri incidenti".