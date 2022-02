In fiamme il tetto di un condominio a Collecchio. Si teme per le case vicine - Video

Il fumo si alza altissimo, come mostra il video. E' quel che succede in via Aldo Moro, dove un incendio è scoppiato in un condominio al civico 31. Le fiamme stanno divorando la copertura e il rischio è che il rogo possa estendersi anche alle abitazioni vicine. Evacuato il palazzo. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco da Parma e Langhirano.