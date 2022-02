Felino, ancora in azione i vandali che usano e svuotano gli estintori

Felino Ennesima bravata dei soliti vandali che in paese ormai tutti i giorni sembra che si divertano un sacco a fare danni i cui costi saranno a carico di altri. Nei giorni scorsi questi giovani sono entrati nella zona adibita a garage di un’abitazione di piazza Miodini, aspettando che un’automobile uscisse lasciando il cancello aperto per qualche istante, sufficiente per entrare. Una volta all'interno i ragazzi hanno provveduto a svuotare gli estintori che nella realtà andrebbero usati per fare ben altro. Una volta compiuta la bravata se ne sono andati sparendo nel nulla.

Pare che nessuno abbia visto o sentito nulla. Alcuni residenti se ne sono accorti la mattina successiva quando sono scesi nel seminterrato per prendere l’auto e andare al lavoro. A rendere più grave l'accaduto il fatto che un episodio simile era successo qualche settimana fa nel condominio che si trova sopra il supermercato in via Capelli. Anche in questo caso i giovani hanno approfittato di qualche auto in uscita dai garage per accedere senza essere visti nell’area sotterranea, dove hanno provveduto a svuotare alcuni estintori.

I protagonisti inconsapevoli di queste bravate forse non si rendono conto della gravità del loro gesto. Infatti in caso di necessità, la prima cosa da fare nei primi istanti successivi al comparire delle fiamme è proprio l’utilizzo dell’estintore che può rivelarsi determinante per scongiurare il propagarsi degli incendi.

Nei primi anni novanta alcuni «furbetti» entrarono nel teatro comunale di Felino che venne «imbiancato» di polvere grazie agli estintori utilizzati per una bravata che quella volta finì male per gli autori, che vennero individuati dalle forze dell’ordine.

M.Mor.