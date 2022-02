Chiama il 112 per una lite familiare ma viene arrestato: ha preso a gomitate i carabinieri intervenuti

La chiamata al 112 è arrivata ieri alle 22: dall'altro capo del telefono un uomo particolarmente alterato che chiedeva l’intervento di una pattuglia nella sua abitazione a Fontanellato per una lite con la moglie.

Alle ripetute richieste da parte dell’operatore della Centrale Operativa di fornire le proprie generalità, l’uomo non ha risposto, insultando il militare per poi chiudere la chiamata.

Arrivati sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno trovato l'uomo ad attenderli in strada che diceva che non c'era più bisogno del loro intervento perchè la lite era terminata. L'uomo era in palese stato di alterazione per abuso di alcolici e quindi i carabinieri hanno deciso comunque di fare una verifica e ascoltare la versione della moglie.

Entrati in casa per chiarire la vicenda, sono stati aggrediti dall’uomo che, in uno scatto d’ira, li ha presi a gomitate e ha tentato di spingerli fuori. Bloccato e condotto in caserma, il 43enne fidentino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.