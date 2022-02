“Marzo in Rosa”: un mese di eventi (gratuiti) a Torrile

Torna, dopo due anni di stop forzato causa pandemia, il “Marzo in Rosa” di Torrile, una rassegna che proporrà appuntamenti artistici, musicali e letterari nel segno delle donne. Da quest’anno con una novità: una doppia degustazioni di vini, abbinata, alla presentazione di libri. Il tutto a cura del Comune di Torrile in stretta collaborazione con l'associazione “L’Abbraccio" ed il supporto di Aurora Domus.

A pochi giorni dal via ufficiale alla manifestazione l’Amministrazione Comunale di Torrile ha presentato il calendario definitivo con dodici appuntamenti complessivi, quasi tutti ad ingresso gratuito: unica eccezione la degustazione dei vini visto che il ricavato dell’iniziativa (10 euro a persona) sarà donato al Centro Antiviolenza di Parma.

Sabato 5 Marzo ore 16

Inaugurazione della mostra “Sguardi di Donna” a cura di Silvia Mazzacurati nella sede municipale di Strada Primo Maggio 1. Un viaggio tra figure femminili chiuse nell’angoscia di una passione e avvolte dal silenzio. Su di esse un colore di poche tinte. Il nero e il bianco mediati dalle penombre dei grigi; il rosso, lungo come una scia o corto come una macchia, segno dell’anima, della passione viva. E poi le sfumature e le lingue d’azzurro che si posano come le ciglia chiuse di alcune figure, a ricordare il sonno sacro di una donna, la dolcezza della vita racchiusa nel grembo del sogno.

Domenica 6 Marzo alle 17

Presentazione del libro "La follia della falena" di Loredana Villani nella sala Impastato di piazza Pertini a San Polo, in collaborazione con Libreria Piccoli Labirinti. Presenta Francesca Ciani. Letture a cura di Paola Ferrari e Rosanna Varoli.

Sabato 12 Marzo ore 17

Presentazione del libro "Parlami di lei. Ricordo di alcune donne delle comunità di Colorno, Mezzani, Sorbolo e Torrile" a cura di "Il Colore Delle Parole", ColornoPhotoLife; Circolo Arci La Capanna Verde e Women for women.

A seguire, dalle 18, degustazione di vini a cura dell'Associazione Nazionale Donne del Vino Emilia Romagna al Circolo Il Portico di Torrile (ingresso 10 euro a persona con ricavato devoluto al Centro Antiviolenza di Parma; prenotazione obbligatoria al numero 0521 812952, in orari di ufficio).

Domenica 13 Marzo ore 17

Presentazione dei libri "Tango nella mente" di Sara Calzolari e "Luoghi comuni" di Francesca Tamani nella sala Impastato di piazza Pertini a San Polo in collaborazione con Libreria Piccoli Labirinti e Kriss Editore. Presenta Francesca Ciani. Letture a cura di Paola Ferrari.

Sabato 19 Marzo ore 21

Spettacolo "Del mio dolce ardor - Viaggio nella vita di Artemisia Gentileschi" con Maria Antonietta Centoducati, Annalisa Ferrarini e Carla They nella sala Impastato di piazza Pertini a San Polo.

Tre artiste, l'attrice Maria Antonietta Centoducati, il soprano Annalisa Ferrarini e l'arpista Carla They, rievocano la figura di una donna straordinaria, la pittrice Artemisia Gentileschi, pittrice del '600

talmente talentuosa da essere paragonata a Caravaggio, figlia primogenita di Orazio Gentileschi: una donna che si fa strada in un mondo pensato esclusivamente per gli uomini, che subisce violenza da parte del suo maestro di pittura Agostino Tassi e affronta un processo durante il quale viene pubblicamente umiliata e torturata, ma che nonostante tutto arriva a essere la prima donna ammessa all'Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze. L’attrice Maria Antonietta Centoducati, nei panni di Artemisia, ha scritto un testo che ripercorre le tappe essenziali della vita dell'artista. Il soprano Annalisa Ferrarini, accompagnata dalle note dall’arpa di Carla They, interpreta brani del repertorio musicale tardo rinascimentale e barocco che traducono gli umori malinconici, violenti, esuberanti dell'esistenza della pittrice.

Domenica 20 marzo ore 16

Letture per bambine e bambini dal titolo "Leggere senza stereotipi" a cura della maestra della scuola primaria di primo grado Elvira Pallone al Circolo Il Portico di via Allende 1 a Torrile.

Domenica 20 Marzo ore 21

“O donne, che d’Amore angeli siete. Dante e l’universo femminile" Incontro a cura del professor Francesco Gallina. Sala Impastato, piazza Pertini, San Polo di Torrile.

Sabato 26 marzo ore 18

“Antonia ed Emily: due diverse solitudini”, performance teatrale di Paola Ferrari e Stefano Mazzacurati in collaborazione con la Libreria Piccoli Labirinti che, nell'occasione, proporrà libri a tema.

Sala Impastato, piazza Pertini a San Polo di Torrile.

Domenica 27 marzo ore 17

Presentazione del libro "Ogni viaggio è una storia" di Angela Zanichelli. A seguire, dalle 18, degustazione di vini a cura dell’Associazione Nazionale Donne del Vino Emilia Romagna al Circolo Il Portico di Torrile (ingresso 10 euro a persona con ricavato devoluto al Centro Antiviolenza di Parma; prenotazione obbligatoria al numero 0521 812952, in orari di ufficio).

Sabato 2 aprile ore 16.30

"Bianca: suona nelle notti, un suono di Diana". Parole e suoni dalla deportazione. A cura di Ermo Colle, in collaborazione con Anpi Torrile. Nella sala "Peppino Impastato" di piazza Pertini a San Polo di Torrile.