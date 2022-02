SFigher, addio alle scene. Con sorpresa. I soldi alle scuole per attività musicali

Sala Baganza Una passione, quella per la musica, che non si è esaurita con lo scioglimento della loro band, ma che verrà trasmessa alle nuove generazioni. Una discreta somma era rimasta nel fondo cassa degli «SFigher» e i due fondatori e leader del gruppo musicale, Marco Coruzzi e Danilo Lazzari, rispettivamente tastierista e cantante, nonché autori delle canzoni, hanno deciso di donarla ed investirla in cultura invogliando i ragazzi a fare musica.

«Largo ai giovani!» esclama Marco motivando lo scioglimento degli «SFigher», il gruppo pop rock italiano, in attività dal 2009, vincitore di svariati concorsi, due album all’attivo, miglior band della città nel 2014 e in finale a «Rock targato Italia nel 2015».

Tra le loro composizioni anche l’inno adottato dalla squadra di Rugby di Parma. Ma la pandemia, che ha messo in ginocchio anche il settore artistico, ha sancito la fine della carriera musicale del gruppo: «Eravamo ormai fermi da due anni e alla fine abbiamo deciso di scioglierci» spiega Marco. Ed ecco che «grazie ai soldi rimasti in cassa e ai diritti vari» si ritrovano a disposizione una discreta somma.

Nasce allora l’idea di finanziare un laboratorio musicale per i bambini della scuola elementare e di acquistare un pianoforte digitale e qualche amplificatore per la scuola di musica «Arti e Suoni» che da anni collabora con il comune di Sala Baganza e con l’Istituto scolastico. Prende così vita il progetto «Ritmando».

«Si tratta di una serie incontri settimanali, tenuti da un’esperta di educazione musicale, che coinvolgono i bambini delle classi seconde, terze e quarte della scuola elementare e che si svolgono durante l’orario curriculare» spiega Roberto Ughetti, presidente di «Arti e suoni».

Le prime lezioni sono partite da pochi giorni e pare abbiano riscosso grande successo tra i piccoli partecipanti, come rivela Debora Lambruschi, l’esperta di musicoterapia che sta lavorando con i giovanissimi allievi: «Il progetto è sul ritmo. Abbiamo scelto questo argomento perché il ritmo è presente nella vita di tutti ed è un elemento della musica che si può esplorare facilmente già da subito».

Si è partiti con lo strumentario Orff: piccole percussioni come legnetti, triangoli, tamburelli, maracas ma «si lavora anche con il corpo, cioè con la “body percussion” e sull’ascolto. I bambini sono molto contenti e si divertono, è un’attività che li coinvolge tantissimo».

«Ringraziamo, anche a nome delle famiglie, per questa bella opportunità che ci è stata offerta» aggiunge la maestra Franca Gatti, referente scolastica del progetto musicale. Grazie alla generosità degli «SFigher» i piccoli allievi possono avvicinarsi alla musica in modo giocoso e, forse, questa bella esperienza getterà semi che in futuro potrebbero germogliare.