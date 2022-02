Trattore si ribalta, auto in fiamme e frontale: tre incidenti nel Parmense nel pomeriggio

A Parola, lungo la via Emilia, alle 16.50 incidente frontale fra tre automobili. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza e il 118. Tre feriti lievi e un ferito di media gravità trasportato a Vaio.



Alle 17.32 a Splendore di Varano, un trattore si è ribaltato cinque volte prima di prendere fuoco. Il conducente sarebbe illeso.



Alle 16.12 auto in fiamme al chilometro 88 Sud lungo l'A1. Per fortuna non ci sono stati feriti. L'auto era un Land Rover con tre persone a bordo e due cani. L'auto aveva targa svizzera