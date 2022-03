In auto con una pistola finta, veri cacciavite e parecchio contante: denunciati

E' tutto partito da un controllo di routine: ieri sera una pattuglia di Carabinieri di Salsomaggiore ha femato un’auto con a bordo due giovani già noti alle forze dell’ordine.

Notando un atteggiamento insofferente e nervoso da parte dei due, i militari hanno effettuato un’accurata perquisizione del veicolo e, sotto uno dei sedili, hanno trovato una pistola scenica, perfetta riproduzione di una Beretta cal. 9. Nelle portiere laterali sono stati trovati alcuni cacciaviti mentre nelle tasche di uno dei due, la somma di circa 1.400 euro in contanti di vario taglio, di cui non è stata spiegata la provenienza.

I giovani, accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti, hanno continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio, con minacce rivolte alla pattuglia. Al termine, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di valori e minaccia a pubblico ufficiale. La pistola, i cacciavite ed il denaro sono state sequestrati in attesa di accertarne la provenienza.