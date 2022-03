L'Arcadia è qui: fare comunità e inclusione sociale divertendosi

Traversetolo Si chiama Arcadia - acronimo di «Abilità in rete per una comunità accogliente, dinamica, inclusiva e attiva» - il progetto in rete dell’associazione Con-Tatto Odv, realtà traversetolese che si occupa di integrazione e di inclusione sociale, tramite diverse attività tra le quali il Laboratorio socio occupazionale in collaborazione con la Cooperativa Gruppo Scuola, e i due Mercatini del riuso che gestisce, in cui le persone possono sentirsi protagoniste grazie alle loro abilità e specificità.

Il progetto, che ha ricevuto il finanziamento grazie ad un bando regionale, vuol creare un «luogo inclusivo», in cui persone con diverse abilità e persone della comunità possano passare del tempo insieme; uno spazio che possa trasformarsi in una rete di persone.

«Arcadia è un progetto di comunità per la comunità - spiegano dall’associazione - La forza motrice è proprio la rete di associazioni e professionisti che lavorano in sinergia per proporre una vasta gamma di attività accessibili, una serie di azioni che mettono insieme le diverse competenze e risorse del nostro territorio».

Partner sono il comitato di Scurano della Croce Rossa Italiana, Scambiamente A.P.S., Parma Cultura Digitale Aps, Associazione Liberi Di Volare Odv, Parma Sostenibile, Equilibranco Aps, Anello Debole, La rosa dei venti, Show Art, Alessandro Mora, Antonella Snelli, Rossana Monica, Franca Tragni, Oscar Gaibazzi, Michela Grasselli, per un progetto ampio che comprende attività, corsi ed eventi sino a settembre.

Tra le attività già concluse «Bug Hotel: conosciamo e aiutiamo gli insetti e la biodiversità», «ArtisticaMENTE», «Dentro e fuori casa», il laboratorio di falegnameria in cui i partecipanti hanno assemblato e decorato 11 casette dei libri per il book-crossing, mentre sono in corso le «Escursioni in natura e pic nic della domenica» e «Un tè alle tre… chiacchiere a merenda».

La primavera vedrà la partenza di tante iniziative: il laboratorio narrativo e teatrale «Futura», «Letture di senso» percorsi di riflessione sui cinque sensi, le inaugurazione di casette per il book-crossing a Sella di Lodrignano, Antreola e a Vezzano e Case I Prati; «Yoga in natura», «Raccontandosi» e «Qua la zampa!».