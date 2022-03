Alza il gomito, litiga col cassiere del bar e aggredisce i carabinieri: spray al peperoncino per fermarlo e arrestarlo

Aveva probabilmente bevuto qualche bicchiere di troppo l’uomo, un 40enne, che ieri sera ha creato scompiglio all’interno di un locale di Salso.

Dopo aver consumato e pagato alla cassa, ha pensato di non aver ricevuto il giusto resto, iniziando una discussione con il personale che a mano a mano è diventata sempre più accesa. L'arrivo di una pattuglia della Stazione di Salsomaggiore ha tentato di placare gli animi. L’uomo, sempre più alterato, ha cercato di aggredire il cassiere costringendo i carabinieri a frapporsi per evitare il contatto fisico. I militari a loro volta hanno dovuto subire spintoni e tentativi di colpi da parte del 40enne.

Uno dei militari ha riportato un trauma distorsivo al braccio, con 7 giorni di prognosi. Dopo molta fatica e anche con l’utilizzo dello spray al peperoncino, la pattuglia lo ha bloccato e condotto in caserma. Anche qui, per alcune ore ha inveito nei confronti dei militari, fino a quando, passato l’effetto dell’alcool, si è calmato. L'uomo è stato arrestato per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.