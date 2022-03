Arrestato dopo il blitz nella Casa delle associazioni di Torrile: è il ladro che ha colpito nelle scuole?

Dopo la serie di furti nelle scuole della provincia, i carabinieri della Compagnia di Fidenza la scorsa notte hanno organizzato un servizio a largo raggio, con personale in borghese e in uniforme, per monitorare gli obbiettivi sensibili in un territorio che copre quali tutta la bassa parmigiana.

Intorno alle 3 alcuni militari in osservazione in Via Verdi di Torrile, dove vi è la “ Casa delle Associazioni”, hanno notato un uomo aggirarsi a piedi con fare sospetto. Avvicinatisi allo stabile senza farsi vedere, sono rimasti in attesa per oltre mezzora, ma dell’individuo vestito di scuro nessuna traccia.

Non essendo passato per le vie d’uscita del quartiere residenziale, hanno intuito che fosse all’interno dell’immobile. La pazienza dei militari ha dato i suoi frutti: poco dopo l’uomo, incappucciato e vestito di nero, è uscito da una delle uscite di sicurezza dello stabile adibito a palestra e uffici amministrativi, e si è trovato davanti i carabinieri. In pochi istanti è stato bloccato.

Il cinquantenne, residente a Parma, non aveva trovato nulla da rubare, ma per entrare ha causato consistenti danni a due porte utilizzando gli arnesi da scasso che teneva nello zainetto. Le perquisizioni alla sua auto e nella casa a Parma hanno permesso di trovare due computer portatiliche potrebbero essere legati ad alcuni dei furti subiti da altre scuole della provincia. Nel frattempo l’uomo è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato.