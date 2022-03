Il mondo delle moto è in lutto: è morto Franco Del Monte

Varano Melegari Mondo dei motori in lutto per la perdita di Franco Del Monte, indiscusso protagonista del motociclismo italiano da circa mezzo secolo.

Franco Del Monte avrebbe festeggiato il 75º compleanno fra dieci giorni. Tanti, tantissimi, i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia da parte di piloti, dirigenti del mondo dei motori, giornalisti e appassionati delle due ruote.

Attratto della velocità, fin da giovane aveva fatto parte del Motoclub Parma, per poi fondare, nel 1974, il Motoclub Ducale, presieduto per 48 anni. Stimato per le qualità professionali, apprezzato per il suo temperamento estroverso e allegro, e la predisposizione verso il prossimo, lascia un vuoto incolmabile a Varano Melegari, paese che frequentava per il suo impegno in autodromo e per recarsi nella casa di famiglia. Sotto la sua guida si sono formati, cronometristi, motociclisti e direttori di gara: un patrimonio di esperienza passato al figlio Filippo.

Dopo la fondazione del Motoclub Ducale, Franco Del Monte lega il suo nome alla competizione in salita, Fornovo–Boschi di Bardone, organizzata nel 1979, fra le pieghe delle «mitiche» scale di Piantonia. Ma la notorietà in ambito nazionale e internazionale giunge agli inizi degli anni ‘90 con la Formula Motoestate. La competizione nata nel 1986 da un’idea del Moto Club genovese Valpolcevera, e portata a Varano Melegari nel 1992 dal Moto Club Ducale con l’importante coinvolgimento di Franco Del Monte, «anima» della competizione motociclistica. Una Formula di gara, con a capo della squadra dell’organizzazione Franco Del Monte, che ha visto negli anni aumentare le categorie in concorso e di piloti, riuscendo a calamitare al «Paletti», in una edizione, la partecipazione di 507 concorrenti.

Franco Del Monte, nel suo lungo e prestigioso impegno nel mondo delle due ruote, aveva contribuito a valorizzare, soprattutto nei tempi d’oro, il motociclismo italiano. A Varano Melegari era benvoluto e stimato da tutti per il suo temperamento e, soprattutto, per aver rappresentato un sicuro punto di riferimento per più generazioni di motociclisti. La sua passione per il mondo delle due ruote non è mai sfiorita negli anni, neppure con l’insorgere dei problemi di salute. La data delle esequie verrà comunicata nei prossimi giorni.

